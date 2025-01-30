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В Татарстане мужчина потерял 1,5 млн руб. при покупке автомобиля в интернете

В полицию Лениногорского района обратился местный житель, после того как потерял более 1,5 млн руб. при покупке автомобиля в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

По словам потерпевшего, он увидел на одном из сайтов объявление о продаже автомобиля, после позвонил владельцу объявления, который представился сотрудником автосалона. В ходе сделки фигурант предложил купить автомобиль по более выгодным условиям — оплатить таможенную пошлину и цену за само транспортное средство в размере 950 тыс. руб. Покупатель согласился и перевел деньги на указанный счет.

Позднее ему поступил звонок, в котором ему сообщили, что автомобиль не пропускают через таможню, так как на нем числится много штрафов и часть из них нужно оплатить. Потерпевший перевел необходимую сумму. После этого ему поступил повторный звонок с требованием оплатить оставшуюся часть штрафов, иначе машина останется на таможне и в дальнейшем придется разбираться с юристами. Только после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн руб. Возбуждено уголовное дело.

Артём Дергунов

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