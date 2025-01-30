В Башкирии в декабре 2024 года средний размер микрозайма вырос на 2,6%

В декабре 2024 года средний размер микрозайма («займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 10,21 тыс. руб., увеличившись по сравнению с ноябрем прошлого года (9,9 тыс. руб.) на 2,6%. Республика находилась на 16 месте по величине микрозайма среди 30 регионов России в конце года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным 2 тыс. микрофинансовых микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2024 года в России средний размер микрозайма составил 10,4 тыс. руб., увеличившись на 2,5% по сравнению с ноябрем (10,15 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в декабре 2024 года зафиксирован в Москве (130 тыс. руб.), Ростовской области (12 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (11,6 тыс. руб.), а также в Московской (11,5 тыс. руб.) и Нижегородской (11,2 тыс. руб.) областях.

По сравнению с ноябрем средний размер микрозайма заметнее всего в декабре 2024 года вырос в Ростовской (+7,3%), Волгоградской (+6,9%) Нижегородской (+6,6%) областях. Средний чек микрозайма в декабре сократился только в Ханты-Мансийском автономном округе (-1,8%).

Майя Иванова