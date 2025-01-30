За минувшие сутки жители Башкирии отдали мошенникам более 31 млн рублей

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, за минувшие сутки жители Башкирии перевели мошенникам более 31 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Одной из пострадавших стала 49-летний предприниматель из Уфы. В отделе полиции №7 она сообщила, что в августе 2024 года в интернете увидела объявление о заработке на акциях. На протяжении пяти месяцев потерпевшая вносила деньги на некую инвестиционную платформу, а попытка вывести их не увенчались успехом. Всего уфимка перечислила больше 13,5 млн руб., в том числе взятых в кредит.

Еще одной потерпевшей стала 84-летняя уфимка. В отделе полиции №3 она сообщила, что ей позвонил неизвестный человек, который представился «крупным бизнесменом из Москвы». Он, со слов пенсионерки, предложил ей помощь в заработке. Для этого он попросил уфимку отдать курьеру свои сбережения, чтобы он в дальнейшем мог провести некие банковские операции. Заинтересовавшись предложением, пенсионерка передала неизвестной женщине около 1,5 млн руб.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 31 заявление о мошенничестве.

Венера Хисамова