В Челябинской области объем выданных автокредитов вырос на 57%

За 2024 год жители Челябинской области взяли автокредиты на сумму 67,6 млрд руб. Это на 56,6% больше, чем за 2023 год, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Сильнее всего объем полученных жителями регионов займов на автомобиль вырос в Республике Крым (+116,6%; до 23,3 млрд руб.), Ростовской области (+94,4%; 97,7 млрд руб.), Чувашии (+88,2%; 25,3 млрд руб.), Самарской области (+85,8%; 59,5 млрд руб.), а также в Удмуртии (+82,1%; 34,6 млрд руб.). В целом по стране в прошлом году было выдано автокредитов на 2,3 трлн руб., что на 58,3% больше, чем в 2023 году.

Виталина Ярховска