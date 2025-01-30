По факту невыплаты зарплаты в «Уралдортрансе» расследуется уголовное дело
По информации «Ъ-Уфа», по факту невыплаты зарплаты в ООО «Уралдортранспроект» возбуждено уголовное дело. Детали расследования неизвестны.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В декабре 2024 года портал Ufa1 сообщал, что на конец ноября задолженность компании перед сотрудниками составляла 20 млн руб. В феврале того же года Гострудинспекция объявила руководству организации предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.
ООО «Уралдортранс», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в январе 1993 года. Учредитель — правительство Башкирии. В 2023 году выручка компании составила 39,1 млн руб., убыток — 80,6 млн руб. Крупнейший заказчик — управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы. В ноябре прошлого года Сбер направил в арбитражный суд Башкирии заявление о признании «Уралдортранса» банкротом. Ближайшее судебное заседание назначено на 11 февраля.