По факту невыплаты зарплаты в «Уралдортрансе» расследуется уголовное дело

По информации «Ъ-Уфа», по факту невыплаты зарплаты в ООО «Уралдортранспроект» возбуждено уголовное дело. Детали расследования неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В декабре 2024 года портал Ufa1 сообщал, что на конец ноября задолженность компании перед сотрудниками составляла 20 млн руб. В феврале того же года Гострудинспекция объявила руководству организации предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

ООО «Уралдортранс», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в январе 1993 года. Учредитель — правительство Башкирии. В 2023 году выручка компании составила 39,1 млн руб., убыток — 80,6 млн руб. Крупнейший заказчик — управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы. В ноябре прошлого года Сбер направил в арбитражный суд Башкирии заявление о признании «Уралдортранса» банкротом. Ближайшее судебное заседание назначено на 11 февраля.

Олег Вахитов