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Глава Елово ушел в отставку

Депутаты думы Еловского округа приняли отставку главы муниципалитета Антона Чечкина. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Антон Чечкин

Антон Чечкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Антон Чечкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур будет заместитель главы округа по развитию инфраструктуры Евгений Кустов.

Господин Чечкин возглавлял территорию с ноября 2012 года. По данным источника, близкикого к муниципалитету, экс-глава сам попросил об отставке: по семейным обстоятельствам.

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