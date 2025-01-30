Глава Елово ушел в отставку

Депутаты думы Еловского округа приняли отставку главы муниципалитета Антона Чечкина. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Чечкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Антон Чечкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур будет заместитель главы округа по развитию инфраструктуры Евгений Кустов.

Господин Чечкин возглавлял территорию с ноября 2012 года. По данным источника, близкикого к муниципалитету, экс-глава сам попросил об отставке: по семейным обстоятельствам.