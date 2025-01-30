«Ведомости»: отпускные цены на зерновой кофе в России вырастут на 20%

Крупнейшие поставщики уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на зерновой кофе с 1 марта в среднем на 20%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в ритейле. Один из собеседников издания предположил, что это повышение может стать не единственным в 2025 году. Названия компаний-поставщиков не уточняются.

Основными причинами подорожания, согласно уведомлениям поставщиков, стали дефицит сырья, засуха в регионах выращивания кофе, а также значительный рост цен на сорта арабика и робуста. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров напоминает, что удорожание кофе — это глобальная тенденция.

В 2024 году стоимость робусты на биржах выросла на 62%, а арабики — почти на 70%. С начала 2025-го цены на эти сорта увеличились еще на 15% и 14% соответственно. 29 января мартовские фьючерсы на робусту достигли рекордного уровня в $5620 за тонну, арабики — превысили $8 тыс. за тонну.

Одной из причин роста цен стала засуха в Бразилии и Вьетнаме в прошлом году, которая привела к снижению урожайности кофе. Бразилия производит около 80% мирового объема арабики, а Вьетнам занимает аналогичную долю в производстве робусты. Значительную часть кофе из этих стран импортирует и Россия.

Подробнее о росте цен на кофе — в материале «Ъ FM».