В Нижегородской области выявили 5,5 тысячи случаев воровства электроэнергии

Специалисты компании «ТНС энерго НН» за 2024 год выявили в Нижегородской области 5,5 тыс. случаев воровства электроэнергии. По данным компании, всего за год энергетики провели 21 тыс. рейдов по выявлению фактов самовольного подключения к сетям и хищения электроэнергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проверки проходили по адресам жителей, которым свет был отключен за долги, а также в многоквартирных домах, где был зафиксирован завышенный объем потребления на общедомовое имущество.

Андрей Репин