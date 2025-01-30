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В Нижегородской области выявили 5,5 тысячи случаев воровства электроэнергии

Специалисты компании «ТНС энерго НН» за 2024 год выявили в Нижегородской области 5,5 тыс. случаев воровства электроэнергии. По данным компании, всего за год энергетики провели 21 тыс. рейдов по выявлению фактов самовольного подключения к сетям и хищения электроэнергии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проверки проходили по адресам жителей, которым свет был отключен за долги, а также в многоквартирных домах, где был зафиксирован завышенный объем потребления на общедомовое имущество.

Андрей Репин

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