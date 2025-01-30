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Коммерсантъ FM
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В Ульяновске зафиксирован температурный максимум

В среду, 29 января, в Ульяновске обновился температурный рекорд для этого дня, сообщается на сайте «Погода и климат». Столбик термометра поднялся до +2,3°С, что стало новым максимумом.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Предыдущий рекорд для этого дня был установлен 29 января 2002 года. Тогда была зафиксирована температура +1,8°С.

По данным Приволжского УГМС, среднесуточная температура воздуха в регионе выше нормы. Погодные рекорды за последние дни также были зарегистрированы в различных регионах европейской части России и Сибири.

Андрей Сазонов

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