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В Прикамье установлено более 20 температурных рекордов за январь

В Пермском крае за январь текущего года был установлен 21 температурный рекорд. Об этом сообщается на странице проекта «Метеоролог.и.я» «ВКонтакте». Первым на это обратило внимание издание «АиФ Пермь».

Фото: Проект «Метеоролог.и.я» «ВКонтакте»

Фото: Проект «Метеоролог.и.я» «ВКонтакте»

По данным метеорологов, новый температурный рекорд ожидается 31 января. «Рекорды максимальной суточной температуры воздуха 31 января одни из самых низких в году, поэтому для установления новых рекордов будет достаточным повышение температуры воздуха до –0,5...+1,0°С»,— пояснили специалисты.

При этом 29 января на метеостанции в Чайковском был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха +1,8°С. Предыдущий наблюдался в 2002 году и был на 0,3°С ниже.

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