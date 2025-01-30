В Прикамье установлено более 20 температурных рекордов за январь

В Пермском крае за январь текущего года был установлен 21 температурный рекорд. Об этом сообщается на странице проекта «Метеоролог.и.я» «ВКонтакте». Первым на это обратило внимание издание «АиФ Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проект «Метеоролог.и.я» «ВКонтакте» Фото: Проект «Метеоролог.и.я» «ВКонтакте»

По данным метеорологов, новый температурный рекорд ожидается 31 января. «Рекорды максимальной суточной температуры воздуха 31 января одни из самых низких в году, поэтому для установления новых рекордов будет достаточным повышение температуры воздуха до –0,5...+1,0°С»,— пояснили специалисты.

При этом 29 января на метеостанции в Чайковском был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха +1,8°С. Предыдущий наблюдался в 2002 году и был на 0,3°С ниже.