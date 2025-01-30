В Прикамье установлено более 20 температурных рекордов за январь
В Пермском крае за январь текущего года был установлен 21 температурный рекорд. Об этом сообщается на странице проекта «Метеоролог.и.я» «ВКонтакте». Первым на это обратило внимание издание «АиФ Пермь».
Фото: Проект «Метеоролог.и.я» «ВКонтакте»
По данным метеорологов, новый температурный рекорд ожидается 31 января. «Рекорды максимальной суточной температуры воздуха 31 января одни из самых низких в году, поэтому для установления новых рекордов будет достаточным повышение температуры воздуха до –0,5...+1,0°С»,— пояснили специалисты.
При этом 29 января на метеостанции в Чайковском был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха +1,8°С. Предыдущий наблюдался в 2002 году и был на 0,3°С ниже.