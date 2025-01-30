За убийство ребенка в Первоуральске запросили 25 лет лишения свободы

В Свердловском областном суде государственный обвинитель попросил суд назначить 25 лет лишения свободы жителю Первоуральска, обвиняемому в убийстве 2-летней дочери своей сожительницы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с октября по декабрь 2023 года обвиняемый систематически избивал и совершал насильственные действия в отношении 2-летней девочки, нанося ей удары руками, ногами и ремнем, а также связывая и лишая свободы. 5 декабря 2023 года в состоянии наркотического опьянения, он нанес ребенку смертельные травмы, схватив ее за шею, прижав к матрасу и бросив на пол.

Мужчина обвиняется по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка с особой жестокостью), п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), пп. «г», «д», ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания, совершенные с особой жестокостью).

Полина Щуцкая