За 2024 год 63 компании из Татарстана вошли в рейтинг работодателей России

По итогам 2024 года в рейтинг работодателей России вошло 63 компании из Татарстана. Это на 37% больше, чем за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Среди 63 компаний, попавших в рейтинг, шесть крупнейших работодателей с численностью персонала более 5 тыс. человек, а именно: ПАО «КАМАЗ» (30 место), Delko (80 место), КФУ (91 место), Ак Барс Банк (126 место), Сетевая компания (137 место).

Из числа 22 крупных компаний, где численность персонала варьируется от 1001 до 5000 человек, в рейтинг попали: Мэрия города Казани (28 место), ОЭЗ «Алабуга» (29 место), Университет Иннополис (122 место), АО «Татспиртпром» (231 место), Департамент продовольствия и социального питания г. Казани (386 место).

Количество средних компаний из Татарстана, в которых трудятся от 251 до 1 тыс. человек, в рейтинге оказалось 17. Небольших республиканских организаций с численностью персонала от 101 до 250 человек в рейтинге числится 18.

Всего же в рейтинг работодателей России вошли 1729 компаний со всей страны, это на 15% больше, чем годом ранее.

Артём Дергунов