На ММК запустили систему слежения за чугуновозными ковшами

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) масштабировали решение для контроля перемещения транспорта и техники, основанное на методе радиочастотной идентификации (RFID). Теперь технология позволяет мониторить движение на участке железной дороги от доменного до электросталеплавильного цеха.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Суть метода в следующем. На пути от доменного производства, вдоль железнодорожных путей установлены считыватели, а на чугуновозных ковшах появились оснащенные антенной и чипом RFID-метки (их еще называют транспондеры). Благодаря сбору данных от устойчивых к высоким температурам считывающих устройств, расположенных в контрольных точках, специалисты предприятия теперь получают всю информацию о месте нахождения состава и времени доставки жидкого чугуна в цеха для дальнейшего производственного процесса.

Впервые технологию RFID применили на комбинате в 2015 году. Тогда было организован контроль за миксеровозами, которые перевозят расплавленный чугун в кислородно-конверторный цех.

«Единая система, объединившая доменный, электросталеплавильный и кислородно-конверторный цеха, ускорила получение информации, тем самым повысив эффективность использования транспортных средств и сократить время их простоя. Мы контролируем каждый миксеровоз и чугуновозный ковш на любом отрезке заявленного пути в реальном времени. Как результат, не допускается остывание расплава и нарушение технологического цикла, а тара своевременно подается под выпуск чугуна на доменной печи»,— отметил инженер-технолог доменного цеха Самат Миникаев.

ПАО «ММК»