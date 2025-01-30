В сочинской Хосте откроют отдельную детскую поликлинику

В Хосте в Сочи появится отдельная детская поликлиника. В здании поликлинического отделения городской больницы №3 на улице Октября, 22, которое долгое время не использовалось, ведется капитальный ремонт. Сооружению более 70 лет, в ходе реконструкции требуется замена и усиление инженерных систем, восстановление несущих конструкций. Работы выполнены более чем наполовину, сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Специалисты уже приступили к фасадным и отделочным работам. Подрядчик планирует сдать объект в этом году. В поликлинике будут вести прием свыше 10 врачей узкой специализации, выделено отделение для новорожденных и инфекционный блок с отдельным входом.

Сейчас детей района обслуживают в общей поликлинике на улице 50 лет СССР, где помещения ограничены, а врачам приходится работать в сменном режиме. Капитальный ремонт, финансируемый из краевого бюджета, позволит улучшить условия медицинского обслуживания для 9 тыс. детей Хосты, заключил господин Прошунин.

Вячеслав Рыжков