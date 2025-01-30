Глава Пермского округа ушел в отставку

Депутаты думы Пермского муниципального округа приняли отставку главы муниципалитета Владимира Цветова. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур будет первый заместитель главы округа Ольга Андрианова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Цветов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Цветов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера губернатор Дмитрий Махонин подверг критике деятельность руководства этого муниципалитета и поручил своему советнику по вопросам ЖКХ и бывшему вице-премьеру по вопросам ЖКХ Андрею Кокореву «навести порядок в Пермском муниципальном округе».

«Все концессионные соглашения (в муниципалитете.— «Ъ-Прикамье»), которые мы проанализировали, фактически не работают. Это квазиконцессии: никаких инвестиций нет, арендные договоры заключены с мелкими конторками, которые выкачивают средства из системы ЖКХ, не модернизируя ее. Мы через какое-то время получим коллапс»,— заявил глава региона. Он добавил, что неоднократно обращал внимание на проблему, но «не был услышан руководством территории».

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о возможной отставке главы Пермского округа Владимира Цветова. Предполагается, что его должность займет бывший первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова. С 20 января она назначена заместителем руководителя округа.

Владимир Цветов возглавлял Пермский муниципальный район с апреля 2021 года. Он курировал объединение поселений района в единый муниципальный округ, и по завершении этого процесса возглавил муниципалитет. Отметим, что на должности главы Пермского района господин Цветов сменил Александра Кузнецова, возглавлявшего муниципалитет около 20 лет. Тогда Владимир Цветов оказался компромиссным кандидатом, устроившим как краевые власти, так и местные элиты.