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Песни Nautilus Pompilius, рок-опера «Мастер и Маргарита» и выставка о Ван Гоге

Куда сходить в Казани с 30 января по 5 февраля

Предстоящая неделя порадует казанцев большим выбором музыкальных событий: от классической музыки Баха до концерта Вячеслава Бутусова. В Особняке Демидова можно будет посмотреть моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина», а в «Пирамиде» покажут спектакль «Мастер и Маргарита», сочетающий в себе форматы рок-оперы и театральной драмы. В галерее «Бизоn» откроется выставка о современном финно-угорском искусстве, а на выставке в Центре современной культуры «Смена» представят работы о Ван Гоге и его искусстве. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Какие спортивные события посетить

Чем заняться еще

Что смотреть в кино

Где послушать музыку

В новом концертном сезоне ГБКЗ имени Сайдашева приглашает слушателей познакомиться с музыкой эпохи барокко серии концертов «Барокко при свечах». 31 января на концерте будет звучать музыка великого Иоганна Себастьяна Баха и французских клавесинистов Франсуа Куперена, Жана-Батиста Люлли и других. Начало в 18.30, билет стоит 600 руб. (6+)

1 февраля на концертной площадке «Казань Экспо» Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен. Музыканты исполнят большую ретроспективную программу из главных песен «Наутилуса». Начало в 19.00, билеты от 4000 руб. (12+)

3 февраля в ГБКЗ имени Сайдашева оркестр CAGMO представит концертную программу по мотивам творчества знаменитого итальянского композитора — Людовико Эйнауди. Уникальные симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин, таких как «1 + 1», «Черный лебедь», «Это — Англия», «Земля Кочевников» и многие другие. Начало в 19.00, стоимость билетов — от 2400 руб. (6+)

3 февраля в театре на Булаке оркестр театра представит программу, собранную из хитов мирового рока. Музыканты исполнят ставшие культовыми песни таких групп, как Queen, AC/DC, Rammstein, Metallica, а также звезд российской сцены: «Сплин», «Кино» и многих других. Начало в 19.00, стоимость билетов — от 950 руб.

5 февраля в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова в сопровождении живописи художников эпохи Возрождения Леонардо да Винчи и Микеланджело. Музыкальная программа включает в себя исполнение известных произведений Иоганна Себастьяна Баха, композиций Ханса Циммера к фильмам «Интерстеллар», «Гладиатор», а также произведений Рамина Джавади к сериалам «Игра престолов», «Мир Дикого Запада» и не только. Начало в 19.00, билеты стоят 1700 руб. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

30 января в 19.00 в театре Камала покажут спектакль «Пять вечеров» / «Санаулы кичлэр» по произведению драматурга Александра Володина. История происходит во второй половине 50-х в Ленинграде. Вся пьеса пронизана болью воспоминаний о войне и блокаде, былью репрессий, в жернова которых попадает и главный герой Ильин. Стоимость билетов — от 290 руб. (16+)

30 января в 19.00 в театре Камала покажут спектакль «Пять вечеров»

30 января в 19.00 в театре Камала покажут спектакль «Пять вечеров»

Фото: Группа в ВК: Татарский театр имени Камала

30 января в 19.00 в театре Камала покажут спектакль «Пять вечеров»

Фото: Группа в ВК: Татарский театр имени Камала

31 января в 18.30 в ТЮЗе имени Кариева покажут комедию «Шэй-бу! Шай-бу!». Земли деревни Гульстан принадлежат юной Гульчачак и пяти ее пожилым соседкам. Вместе они чудесно проводят время, но неприятная новость нарушает покой: владения подруг будут отданы под строительство клиники пластической хирургии. Находчивые героини противостоят силе денег и власти, отстаивая права на родную землю, принимая при этом неожиданное решение. Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

31 января в Особняке Демидова можно будет посмотреть моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». По сюжету ленинградец Михаил Питунин в один прекрасный день, нарушив законы пространства и времени, отправляется спасать «наше всё». Герой размышляет о том, cмог ли бы Пушкин написать больше, если бы не пуля Дантеса. Начало в 19.00, билеты от 600 руб. (16+)

31 января на театральной площадке MO пройдет спектакль «147» — ретроспектива отношений по книге «147 свиданий» писательницы Радмилы Хаковой. В спектакле смешиваются настоящий и виртуальный мир, что дает зрителю возможность не перечитать, а прожить книгу вместе с ее реальными героями. Начало в 19.00, билеты стоят от 380 руб. (18+)

2 февраля на сцене театра на Булаке покажут спектакль «Примадонны». Главные герои — актеры Лео и Джек — оказываются на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша ищет своих племянниц, чтобы оставить им наследство. Герои решают пойти ва-банк и разыграть спектакль в реальной жизни. Начало в 19.00, стоимость билета — от 900 руб. (16+)

В этот же день, 3 февраля, в Особняке Демидова покажут экспериментальный спектакль «Сережа». Его главный герой — обычный охранник Сергей, который празднует день рождения. Чем не повод вспомнить самые яркие моменты из жизни и поделиться ими с кем-то еще? Начало в 19.00, билет стоит 800 руб. (18+)

5 февраля в КРК «Пирамида» можно будет посмотреть спектакль «Мастер и Маргарита», сочетающий в себе форматы рок-оперы и театральной драмы. Частью постановки станут световое и танцевальное шоу, а за музыкальное сопровождение будет отвечать оркестр CGM Orchestra. Начало в 19.00, билеты от 1900 руб. (12+)

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Какие спортивные события посетить

1 февраля в Центре волейбола состоится матч Чемпионата России между волейбольными командами «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало в 16.30, билеты от 220 руб.

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Чем заняться еще

30 января в Belova Art Gallery пройдет лекция «Венский модерн в архитектуре и живописи». Искусствовед Наталия Шадрина расскажет, как венская арт-сцена искала собственные пути и какие факторы влияли на австрийских художников. Начало в 18.30, стоимость билетов — 500 руб. (12+)

30 января в Национальной библиотеке РТ пройдет лекция «Человек бубнящий: как не стать спикером, которого не слушают». О том, как формируется путь к сердцу слушателя, расскажет преподаватель Федеральной школы радио, тренер по голосу и публичным выступлениям, диктор и интервьюер Альфия Замалутдинова. Начало в 18.30, вход по бесплатной регистрации. (12+)

30 января в галерее современного искусства «Бизоn» откроется выставка «Безмолвие священной рощи». В нее войдет более 100 работ, выполненных в разных техниках и позволяющих проследить путь современного финно-угорского искусства. На следующий день после открытия, 31 января, в 18.30 в галерее пройдет лекция «Этнофутуристическое движение в Удмуртии» от творческой группы «Эмноюмно». Билет на лекцию стоит 300 руб. Стоимость билета на выставку — 300 руб.

31 января в 17.30 в Галерее современного искусства пройдет лекция «100 лет ар-деко». На вводной лекции культуролог и преподаватель Елена Рубан расскажет о мифах, связанных с возникновением стиля ар-деко, о хронологии развития стиля и особенности его развития в XX веке и о том, как европейский стиль трансформировался в Китае, Индии и Японии. Стоимость билета — 250 руб. (12+)

31 января Центр современной культуры «Смена» откроет выставку «Ван Гог» казанского художника Артура Голякова. На выставке представят работы, иллюстрирующие современный быт художника и стереотипные представления о Ван Гоге и его искусстве. 31 января в 19.00 и 1 февраля в 14.00 пройдут две экскурсии-медиации с Артуром Голяковым — художник расскажет о своих практиках, идее проекта и о том, как создавались работы. Вход свободный.

1 февраля в Центре современной культуры «Смена» пройдет лекция «Крах американской мечты, или Как роман „Великий Гэтсби“ вырывается за рамки своей эпохи». О «веке джаза» в произведении Фицджеральда, экранизации романа и кино «ревущих двадцатых» расскажет кандидат филологических наук и доцент кафедры зарубежной литературы КФУ Алексей Мелихов. Начало в 16.00, стоимость билета — 300 руб. (16+)

2 февраля в Центре современной культуры «Смена» пройдет лекция «Амирхан, Тукай и Камал меняют татарский мир и формируют новый язык» в рамках цикла лекций о татарском модернизме. Старший научный сотрудник Литературного музея Габдуллы Тукая Лена Тябина расскажет, как формирование современного литературного татарского языка связано с творчеством Габдуллы Тукая, Фатиха Амирхана и Галиасгара Камала. Начало в 16.00, стоимость билета — 300 руб. (18+)

2 февраля Stand Up Kazan приглашает на сольный концерт Юсифа Юсифова — участника высшей лиги КВН и проекта «Звезды» в составе команды «Борцы». Комик начнет выступление в 19.00, стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

5 февраля в MO стартует авторский цикл кинопоказов «Кинокич», посвященный национальному кино. Проект запускают совместно с кинокритиком Адилей Хайбуллиной. Первый из них будет посвящен короткометражному кино Казахстана. В программе — показ четырех картин: «64 пункта почему все пошло не так», «Пусть бежит», «Однажды в Коргалжино» и «Кассета». Кинопоказ начнется в 19.00, стоимость билета — 500 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

В российский прокат выходит исторический фильм «Злой город». 1238 год. Многочисленное войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький русский город Козельск, который показывал врагу несокрушимость и твердость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть название города и отныне именовать его «злым».

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Гузель Ахметгалиева

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