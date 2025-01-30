Продажи обручальных колец в Сочи достигли 22,4 млн рублей

По итогам 2024 года в Сочи продажи обручальных колец выросли более чем в полтора раза, достигнув 22,4 млн руб. Жители Краснодара в 2024 году потратили на такие кольца более 88,5 млн руб. (+66%), сообщили аналитики Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Максимальный рост зафиксирован в Саратове (+82%), Волгограде (+73%), Уфе (+65%) и Калининграде (+60%). Средний чек в Краснодаре составил почти 21,5 тыс. руб. (+30%), в Сочи — 21,3 тыс. руб. Самые высокие чеки отмечены в Калининграде (24,6 тыс. руб., +35%), Санкт-Петербурге (23,3 тыс. руб., +32%) и Ростове-на-Дону (23,3 тыс. руб., +25%).

Что касается помолвочных колец, в Краснодаре в минувшем году их приобрели на 35,3 млн руб., что на 59% выше показателя 2023 года. В Сочи продажи выросли на 91%, до 19,6 млн руб. Существенная динамика отмечена в Волгограде (+85%), Саратове (+73%), Воронеже и Казани (по 44%). Средний чек в Краснодаре составил 16,2 тыс. руб. (+13%), в Сочи — 16,8 тыс. руб. (+18%). В Москве он достиг 19,8 тыс. руб. (+20%), в Санкт-Петербурге — 19,5 тыс. руб. (+15%), в Калининграде — 17,5 тыс. руб.

По словам директора по продукту Sokolov Елены Ракутиной, интерес к свадебной тематике в Год семьи был особенно заметен: россияне потратили на обручальные и помолвочные кольца более 4,7 млрд руб., а продажи в летний период традиционно достигли пика. Рост по сравнению с 2023 годом превысил 30%.

Вячеслав Рыжков