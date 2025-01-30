В пермское депо СвЖД поступило 30 электровозов ЗЭС6 «Синара» повышенной мощности

Все 30 электровозов повышенной мощности ЗЭС6 «Синара», которые поступили на Свердловскую железную дорогу (СвЖД) в течение прошлого года, получили «прописку» в локомотивном депо Пермь-Сортировочная. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электровоз постоянного тока 2ЭС10 ("Гранит")

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Электровоз постоянного тока 2ЭС10 ("Гранит")

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Электровозы 3ЭС6 «Синара» предназначены для вождения грузовых поездов весом более 7 тыс. тонн на сложных горно-перевальных участках. Уточняется, что с поездами стандартной весовой нормы 6,3 тыс. тонн используются электровозы 2ЭС10 «Гранит». Тяжеловесные поезда весом 8 тыс. и 9 тыс. тонн на главном ходу Транссибирской магистрали водят трехсекционные «Граниты».

Напомним, магистральный электровоз 3ЭС6 — модификация базовой модели 2ЭС6 «Синара», с дополнительной бустерной секцией. Мощность локомотива в трехсекционном исполнении составляет более 12,2 тыс. лошадиных сил (9 тыс. кВт), что почти в два раза больше, чем у электровозов прошлых серий. Выпуск таких машин был начат в 2020 году на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. На данный момент выпущено более 1,5 тыс. таких машин.

Анастасия Таначева