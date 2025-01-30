Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В пермское депо СвЖД поступило 30 электровозов ЗЭС6 «Синара» повышенной мощности

Все 30 электровозов повышенной мощности ЗЭС6 «Синара», которые поступили на Свердловскую железную дорогу (СвЖД) в течение прошлого года, получили «прописку» в локомотивном депо Пермь-Сортировочная. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Электровоз постоянного тока 2ЭС10 ("Гранит")

Электровоз постоянного тока 2ЭС10 ("Гранит")

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Электровоз постоянного тока 2ЭС10 ("Гранит")

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Электровозы 3ЭС6 «Синара» предназначены для вождения грузовых поездов весом более 7 тыс. тонн на сложных горно-перевальных участках. Уточняется, что с поездами стандартной весовой нормы 6,3 тыс. тонн используются электровозы 2ЭС10 «Гранит». Тяжеловесные поезда весом 8 тыс. и 9 тыс. тонн на главном ходу Транссибирской магистрали водят трехсекционные «Граниты».

Напомним, магистральный электровоз 3ЭС6 — модификация базовой модели 2ЭС6 «Синара», с дополнительной бустерной секцией. Мощность локомотива в трехсекционном исполнении составляет более 12,2 тыс. лошадиных сил (9 тыс. кВт), что почти в два раза больше, чем у электровозов прошлых серий. Выпуск таких машин был начат в 2020 году на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. На данный момент выпущено более 1,5 тыс. таких машин.

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...