В Челябинской области создадут государственное юридическое бюро

Государственное юридическое бюро будет создано в Челябинской области для оказания бесплатной юридической помощи. Соответствующие поправки в региональном законодательстве утвердили депутаты законодательного собрания области на заседании 30 января.

По словам начальника главного управления юстиции Челябинской области Ярослава Тляшева, представившего законопроект депутатам, с 2012 года основные участники системы оказания бесплатной юридической помощи в регионе — это адвокаты. Государственное юрбюро создается по поручению президента РФ в дополнение к адвокатам.

«Предлагается создание смешанной системы бесплатной юридической помощи, в соответствии с которой ее будут оказывать государственные юридические бюро и адвокаты»,— сообщил господин Тляшев.

Юрбюро будет создано в качестве структурного подразделения в государственном казенному учреждении «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственному главному управлению юстиции региона.

На создание и деятельность юридического бюро в бюджете Челябинской области на 2025 год предусмотрено 3,5 млн руб., из которых 2,9 млн — ежегодные плановые расходы.