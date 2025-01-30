Осужденного из кунгурской колонии будут судить за дачу взятки

СУ СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении ранее осужденного 27-летнего мужчины, обвиняемого в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исправительная колонии №40

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю Исправительная колонии №40

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

По версии следствия, один из осужденных, отбывающий наказание в исправительной колонии №40 в Кунгуре, решил приобрести мобильный телефон. За взятку в размере 50 тыс. руб. он попросил младшего инспектора отдела безопасности принести телефон в колонию. Однако сотрудник колонии сообщил об этом в правоохранительные органы.

24 октября 2024 года на банковский счет сотрудника колонии, который действовал в рамках оперативных мероприятий, родственник осужденного, не зная о заведомо незаконных действиях последнего, перечислил часть денежных средств в сумме 7 тыс. руб.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.