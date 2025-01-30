Пермская компания, сорвавшая исполнение контракта с минсвязи, включена в реестр недобросовестных поставщиков

Пермское УФАС включило ООО «Студия “Реактив”» в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее эта компания в ходе участия в торгах представила в заявке недостоверные сведения об опыте работ. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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В 2023 году краевое минсвязи провело конкурс на выполнение работ по развитию информационной системы «Спортивное Прикамье». С победителем конкурса — ООО «Студия “Реактив”» был заключен контракт стоимостью 18 млн руб., который надлежало исполнить к концу июня 2024 года. Однако подрядчик просрочил выполнение работ более чем на пять месяцев. Также выяснилось, что компания представила в заявке подложные документы, подтверждающие имеющийся опыт работ, связанный с предметом контракта. Минсвязи контракт расторгло и обратилось в УФАС с просьбой включить сведения об ООО «Студия “Реактив”» в реестр недобросовестных поставщиков.

Учитывая доказанный факт представления ООО «Студия “Реактив”» недостоверных сведений, а также то обстоятельство, что заказчик в конечном итоге был лишен того, на что он рассчитывал при заключении контракта, Пермское УФАС приняло решение включить сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. В течение этого периода компании запрещено участвовать в соответствующих закупочных процедурах.