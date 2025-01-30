Число бронирований в Крым на лето увеличилось почти вдвое

Количество бронирований в Крым на майские праздники выросло на 80%, а на лето — почти в два раза по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Как сообщает «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на коммерческого директора УК Vizant Дениса Логачева, наиболее популярны даты 1—3 мая, а летом — август.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

По словам Дениса Логачева, спрос на туры в компании увеличился еще в августе, когда открыли продажи на 2025 год. Вторая волна бронирований началась в конце октября и ее темпы только увеличивались.

Эксперт отмечает, что продажи растут в том числе на период межсезонья. Так, россияне активно бронируют гостиницы на весенние месяцы, особенно апрель с длинными крымскими выходными во второй половине и началом заезда гостей на майские праздники. В республике ожидают, что приедут туристы не только из Крыма, но и других регионов Южного федерального округа.

Татьяна Ручкина