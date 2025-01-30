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На Кубани реализуют инвестпроекты на 750 млрд рублей

В Краснодарском крае реализуют инвестпроекты на сумму более 750 млрд руб. Как сообщила в интервью «Business FM Краснодар» директор Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края Юлия Приходько, на сопровождении ведомства находится более 214 проектов.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

При успешной реализации на Кубани создадут около 50 тыс. новых рабочих мест, пишет издание.

В 2024 году агентство приняло на сопровождение 45 инвестпроектов. В них задекларированный объем инвестиций составил более 300 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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