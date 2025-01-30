Прокуратура выявила нарушения при вывозе мусора во всех районах Перми

Прокуратура Пермского края выявила нарушения при организации вывоза твердых бытовых отходов с контейнерных площадок на придомовых территориях Перми. Проверка началась после жалоб жителей краевого центра: в новогодние каникулы горожане выложили в соцсетях фото переполненных мусором контейнерных площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «ЧП Пермь» Фото: telegram-канал «ЧП Пермь»

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, нарушения в части содержания дорожной сети, тротуаров и придомовых территорий отмечены во всех районах Перми. В действиях муниципального заказчика и подрядных организаций выявлено множество нарушений, наибольшее их количество — в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. По всем выявленным нарушениям приняты меры реагирования, в том числе возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам выявленных нарушений при вывозе мусора прокуратурами внесено 13 представлений.

Ранее региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО» объяснил проблемы с вывозом мусора «кратным увеличением мусора в праздничные выходные» и «отсутствием подъездных путей к контейнерным площадкам после обильных снегопадов».