Московская компания не справилась с благоустройством в Любиме и Гаврилов-Яме

Расторгнуты муниципальные контракты на благоустройство в городах Любиме и Гаврилов-Яме Ярославской области, проекты которых выиграли Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз благоустройства в Любиме

Фото: Правительство Ярославской области Эскиз благоустройства в Любиме

Фото: Правительство Ярославской области

Проекты называются «Большое сердце маленького города» и «Ось городского развития». Контракты были заключены с московским ООО «Альфа Про» на сумму 60,5 млн в Гаврилов-Яме и 76,9 млн в Любиме. В Гаврилов-Яме подрядчик выполнил работы на сумму 7,7 млн руб., контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке из-за того, что работы не ведутся. Новый аукцион уже объявлен, и подрядную организацию планируют определить 14 февраля. Срок окончания работ — 1 августа 2025 года.

В Любиме контракт расторгнут по соглашению сторон. Там жители жаловались в соцсетях на затянувшиеся работы, которые доставляют неудобства горожанам. ООО «Альфа Про» выполнило работы на 10 млн руб. Новых торгов пока не проводилось.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Любиме планировалось создание на центральной площади игровой площадки, мест торговли, аллеи со скульптурами и беседкой мастера и установка большого резного сердца. Должны были появиться площадка для бракосочетаний, фотозона, архитектурные объекты в виде колец, клумбы и дорожки в форме сердец.

Ранее ООО «Альфа Про» попало под одностороннее расторжение контракта в Ярославле из-за незавершенных работ в парке 950-летия города.

Антон Голицын