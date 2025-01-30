В Бавлах сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомого во время распития спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Бавлах задержан подозреваемый в убийстве во время застолья

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Бавлах задержан подозреваемый в убийстве во время застолья

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наряд вневедомственной охраны прибыл на место инцидента после сообщения о конфликте. В квартире росгвардейцы обнаружили тело мужчины 1987 г. р. без признаков жизни.

По предварительным данным, во время застолья между подозреваемым и одним из гостей возник конфликт. Когда на шум из соседней комнаты вышел другой участник застолья, подозреваемый нанес ему удар ножом, от которого тот скончался на месте.

Росгвардейцы установили приметы нападавшего и задержали его в соседнем дворе. Им оказался местный житель 1976 г. р., ранее неоднократно судимый.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции, орудие преступления изъято. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Анар Зейналов