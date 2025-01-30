В Бавлах задержан подозреваемый в убийстве во время застолья
В Бавлах сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомого во время распития спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.
В Бавлах задержан подозреваемый в убийстве во время застолья
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Наряд вневедомственной охраны прибыл на место инцидента после сообщения о конфликте. В квартире росгвардейцы обнаружили тело мужчины 1987 г. р. без признаков жизни.
По предварительным данным, во время застолья между подозреваемым и одним из гостей возник конфликт. Когда на шум из соседней комнаты вышел другой участник застолья, подозреваемый нанес ему удар ножом, от которого тот скончался на месте.
Росгвардейцы установили приметы нападавшего и задержали его в соседнем дворе. Им оказался местный житель 1976 г. р., ранее неоднократно судимый.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции, орудие преступления изъято. По факту убийства возбуждено уголовное дело.