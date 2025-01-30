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На обходе Тольятти произошло ДТП с двумя погибшими и пятью ранеными

Сегодня утром, 30 января, на 19 км трассы Обход Тольятти столкнулись микроавтобус Toyota и грузовой автомобиль DAF. В аварии погибли два человека и пятеро пострадали, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация об аварии поступила на пульт оперативных служб в 05:38 (MSK+1). На место происшествия в Шигонский район были направлены расчет пожарно-спасательной части, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Пожарные-спасатели отключили системы электропитания транспортных средств, провели сбор информации и оказали содействие находящимся на месте ДТП оперативным службам.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Алексей Алексеев

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