Руслан Хабибов согласован Курултаем Башкирии на должность вице-премьера

Депутаты Курултая Башкирии сегодня согласовали назначение Руслана Хабибова на должность вице-премьера на пленарном заседании. Решение было принято единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алевтина Даутова Фото: Алевтина Даутова

Руслан Хабибов родился в 1974 году в Самаре. Окончил Пермское военное авиационное техническое училище, а после службы в армии —Башкирский государственный университет.

Работал в городском центре «Подросток», Центре допризывной подготовки молодежи, заместителем председателя комитета по молодежной политике администрации Уфы.

В 2005–2009 годах — директор средней общеобразовательной школы №157, в 2009–2011 годах — заместитель главы администрации Калининского района Уфы. Затем возглавлял управление по опеке и попечительству городской администрации.

В 2013 году назначен первым заместителем министра образования Башкирии, в 2014 году — заместителем министра молодежной политики и спорта региона. С 2018 года занимает должность министра молодежной политики и спорта, с 2021-го — министр спорта Башкирии. С декабря 2024 года исполняет обязанности вице-премьера.

Наталья Балыкова