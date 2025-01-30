В Оренбуржье суд рассмотрит дело о несчастном случае при ремонте дороги

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о несчастном случае при ремонте дороги в Оренбургской области. В преступлении обвиняется начальник подразделения юридического лица. Ему инкриминируется нарушение требований охраны труда с причинением тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле 2024 года обвиняемый не разъяснил сотруднику требования охраны труда и не провел необходимый инструктаж перед дорожными работами. В результате во время ремонта покрытия произошел выброс разогретого битума.

Работник компании получил ожоги. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы переданы в суд.

Георгий Портнов