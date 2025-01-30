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Уволена и. о. первого заместителя минэкономразвития Челябинской области

В Челябинской области расторгнут контракт с исполняющей обязанности первого заместителя министра экономического развития региона Еленой Раевской. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Елена Раевская в 2007 году окончила Южно-Уральский госуниверситет по специальности «Экономист-менеджер». Работала в министерстве экономического развития региона с 2017 года. В 2019 году стала начальником управления инвестиционного развития, с 2020-го была заместителем министра, с 2023-го — первым заместителем. В 2024 году после смены руководителя ведомства работала в статусе исполняющей обязанности.

Виталина Ярховска

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