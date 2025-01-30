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В челябинском лицее шестиклассница ранила сверстника ножом

Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту ранения ножом школьника одноклассницей, произошедшего 24 января в лицее на северо-западе города, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным СМИ, шестиклассница на уроке ударила раскладным ножом сверстника. После она извинилась и заявила, что мальчик обижал ее подругу. Бригаду скорой помощи в связи с легкой травмой вызывать не стали, школьник оказался в больнице после того, как об инциденте узнал его брат.

Районное ведомство проверит соблюдение прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в школе, в том числе соблюдение пропускного режима и исполнение законодательства о профилактике детской безнадзорности. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска

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