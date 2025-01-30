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Регоператор: на Белореченском полигоне идут работы, возможен неприятный запах

На Белореченском мусорном полигоне в рамках его реконструкции ведутся специфические работы, в результате которых возможно краткосрочное распространение неприятного запаха. Об этом сообщает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Крайжилкомресурс».

Фото: Telegram-канал АО «Крайжилкомресурс»

Фото: Telegram-канал АО «Крайжилкомресурс»

Сейчас на полигоне ведутся работы по выполаживанию откосов тела полигона, приведению их к нормативным отметкам, а также установке системы дегазации тела полигона. Ведется бурение скважин и укладка труб. После выполнения этих работ на тело полигона будет уложен изолирующий экран, а также запустится факел по сжиганию газа.

Завершить работы планируют к началу марта. Регоператор просит жителей Белореченского района отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

АО «Крайжилкомресурс» зарегистрировано в июле 2001 года в Краснодаре. Основной вид деятельности предприятия — сбор неопасных отходов. Компания является региональным оператором по обращению с ТКО в Белореченской зоне деятельности.

Михаил Волкодав

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