Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Соавтор закона о «материи всех санкций» против РФ получил 11 лет за коррупцию

Бывший сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес приговорен к 11 годам тюрьмы за коррупцию и работу на Египет и Катар без регистрации как иностранный агент. Об этом сообщает агентство Reuters.

Роберт Менендес

Роберт Менендес

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Роберт Менендес

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В 2022 году Роберт Менендес стал соавтором закона о санкциях против РФ, направленные на «финансовый крах» российской экономики, включая рестрикции против крупнейших банков, энергетического сектора и ограничение возможности страны продавать суверенный долг. В СМИ эту инициативу называли законом о «матери всех санкций» против России.

Обвинение требовало для Менендеса 15 лет заключения, но судья Сидни Стейн решил не назначать максимальный срок. Сообщники Менендеса — Фред Дэйбс и Ваэль Хана — получили 7 и 8 лет тюрьмы соответственно, сообщает The New York Times.

Менендес был признан виновным судом присяжных в июле прошлого года и ушел в отставку с поста сенатора в августе. В январе его адвокаты просили не назначать реальный срок, утверждая, что сам процесс уже лишил Менендеса репутации и финансового благополучия.

В сентябре 2023 года против сенатора выдвинули обвинения в коррупции: он и его супруга якобы получили сотни тысяч долларов от трех бизнесменов из Нью-Джерси. Позднее Минюст США предъявил ему дополнительные обвинения, включая работу на Египет и Катар без регистрации как иностранного агента.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...