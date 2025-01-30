Соавтор закона о «материи всех санкций» против РФ получил 11 лет за коррупцию

Бывший сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес приговорен к 11 годам тюрьмы за коррупцию и работу на Египет и Катар без регистрации как иностранный агент. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Фото: Brendan McDermid / Reuters Роберт Менендес

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В 2022 году Роберт Менендес стал соавтором закона о санкциях против РФ, направленные на «финансовый крах» российской экономики, включая рестрикции против крупнейших банков, энергетического сектора и ограничение возможности страны продавать суверенный долг. В СМИ эту инициативу называли законом о «матери всех санкций» против России.

Обвинение требовало для Менендеса 15 лет заключения, но судья Сидни Стейн решил не назначать максимальный срок. Сообщники Менендеса — Фред Дэйбс и Ваэль Хана — получили 7 и 8 лет тюрьмы соответственно, сообщает The New York Times.

Менендес был признан виновным судом присяжных в июле прошлого года и ушел в отставку с поста сенатора в августе. В январе его адвокаты просили не назначать реальный срок, утверждая, что сам процесс уже лишил Менендеса репутации и финансового благополучия.

В сентябре 2023 года против сенатора выдвинули обвинения в коррупции: он и его супруга якобы получили сотни тысяч долларов от трех бизнесменов из Нью-Джерси. Позднее Минюст США предъявил ему дополнительные обвинения, включая работу на Египет и Катар без регистрации как иностранного агента.