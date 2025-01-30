Госдуме предложат увеличить в 2,5 раза выплаты пострадавшим на задании журналистам

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение законопроект, увеличивающий выплаты журналистам, пострадавшим при выполнении редакционного задания в особых условиях. Проект документа изучили и пересказали журналисты «РИА Новостей».

Законопроект предлагает изменить статью 471 закона «О СМИ». В частности, сумма выплат будет увеличена: с 2 млн до 5 млн руб. в случае гибели журналиста при выполнении редакционного задания; с 1 млн до 2,5 млн руб. при получении журналистом тяжелой травмы; и с 100 тыс. до 250 тыс. руб. в случае легкого вреда здоровью. Выплаты осуществляет редакция.

Ярослав Нилов пояснил, что в 2018 году закон «О СМИ» был дополнен статьей о компенсациях за вред здоровью или жизни сотрудников, выполнявших редакционные задания. Однако с тех пор, отметил депутат, суммы выплат не менялись, хотя минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился примерно на 2,5 раза за этот период.