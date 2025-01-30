Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдуме предложат увеличить в 2,5 раза выплаты пострадавшим на задании журналистам

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение законопроект, увеличивающий выплаты журналистам, пострадавшим при выполнении редакционного задания в особых условиях. Проект документа изучили и пересказали журналисты «РИА Новостей».

Законопроект предлагает изменить статью 471 закона «О СМИ». В частности, сумма выплат будет увеличена: с 2 млн до 5 млн руб. в случае гибели журналиста при выполнении редакционного задания; с 1 млн до 2,5 млн руб. при получении журналистом тяжелой травмы; и с 100 тыс. до 250 тыс. руб. в случае легкого вреда здоровью. Выплаты осуществляет редакция.

Ярослав Нилов пояснил, что в 2018 году закон «О СМИ» был дополнен статьей о компенсациях за вред здоровью или жизни сотрудников, выполнявших редакционные задания. Однако с тех пор, отметил депутат, суммы выплат не менялись, хотя минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился примерно на 2,5 раза за этот период.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...