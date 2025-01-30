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Коммерсантъ FM
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Власти Израиля сообщили о 95 тыс. репатриантов из РФ за три года

Министерство алии и интеграции Израиля сообщило, что после 24 февраля 2022 года страна приняла «десятки тысяч новых репатриантов» и предоставило им помощь для интеграции.

В сообщении, которое цитирует «РИА Новости», говорится, что новым репатриантам помогли с жильем, в интенсивном изучении иврита, трудоустройстве, а для детей репатриантов ввели специальные соцпрограммы.

Дмитрий Гендельман, советник офиса премьер-министра Израиля, сообщил агентству, что с начала 2022 года в Израиль прибыло более 95 тыс. репатриантов из России, а их общее число за весь период превысило 143 тыс.

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