Трамп объяснил отказ Газе в помощи на $50 млн бомбами на презервативах

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил выделение $50 млн сектору Газа, передает Independent. По его словам, в ходе проверки выяснилось, что часть денег идет на закупку презервативов для «Хамаса», который использует контрацептивы для создания бомб. Опрошенные CNN эксперты назвали заявление президента о презервативах для «Хамас» ложным.

«В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб»,— заявил Трамп, выступая в Белом доме.

В израильских СМИ встречаются сообщения, согласно которым члены движения «Хамас», стремясь удешевить создание бомб, используют презервативы: они берут несколько штук, надувают их гелием — такая конструкция может нести 10-15 гр допнагрузки, — привязывают к ним контейнеры со взрывчаткой и запускают в сторону Израиля.

Телеканал CNN 29 января опубликовал материал, в котором сообщил, что Белый дом не предоставил доказательств того, что финансирование шло на презервативы для «Хамас». Трое экспертов по помощи Газе сказали, что речи о $50 млн на презервативы для «Хамас» ранее не шло, и назвали заявления господина Трампа ложными.