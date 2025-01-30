Аквакультуры стало меньше

Объем биомассы в воде у аквакультурной компании «Инарктика» на конец 2024 года составил 22,6 тыс. тонн, потеряв 33,5% год к году, следует из сообщения группы. Продажи по итогам 12 месяцев также снизились на 8,9%, до 25,7 тыс. тонн. Снижение обоих показателей связано в том числе с гибелью популяции. О том, что многие производители в прошлом году столкнулись с заражением популяции паразитами, в сентябре рассказывал заместитель гендиректора «Инарктики» Андрей Баранов.

Выручка компании по итогам 2024 года несмотря на это увеличилась на 10,5% год к году, составив 31,5 млрд руб. В целом производство аквакультуры в России в январе—сентября прошлого года составило 272,7 тыс. тонн, сократившись на 7,3% год к году, отмечалось ранее в презентации Росрыболовства. Наиболее выраженная просадка наблюдалась в сегменте лососевых — на 22% год к году, до 102,4 тыс. тонн.

Александра Мерцалова