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Суд снова обязал полицию извиниться перед ушедшим на фронт адвокатом Калугиным

В Санкт-Петербурге суд снова обязал сотрудников полиции принести адвокату Алексею Калугину, который отправился на СВО в качестве бойца, извинения за недопуск к своему подзащитному в ОВД по Калининскому району, сообщил защитник в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «Адвокат прямого действия»

Фото: Telegram-канал «Адвокат прямого действия»

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Тогда юрист не смог попасть в отдел к задержанному на акции лидеру петербургских нацболов Андрею Дмитриеву.

Московский районный суд города позже пришел к выводу, что такие действия правоохранителей были незаконными. После этого он обратился к МВД с требованием извинений, но получил отказ, который затем был обжалован им в суде в его пользу.

Все тот же райсуд в феврале прошлого года снова встал на сторону адвоката, однако Горсуд отменил это решение в апелляции. 29 января Третий кассационный суд общей юрисдикции опять вернул его в силу.

«Честно могу сказать, что для меня было неожиданностью, когда городской суд отменил решение первой инстанции, расписав какую-то чушь в мотивировке своего судебного акта. Сейчас, можно сказать, справедливость восстановлена. Если таких решений будет больше,то, может быть, ситуация с недопусками тоже изменится», – отметил господин Калугин в разговоре с «Ъ-СПб».

Сам адвокат приостановил свой статус в связи с тем, что в ноябре 2024 года решил отправиться в качестве добровольца на СВО, где и находится

Сотрудники правопорядка, по его словам, теперь обязаны принести извинения в течение двух недель. В петербургском юридическом сообществе ранее назвали данное судебное решение первым подобным случаем в регионе.

Подробности читайте в материале «Ъ-СПб» – «Силовиков обязали раскаяться по форме»

Андрей Кучеров

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