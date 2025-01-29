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В акватории Анапы не нашли пятен мазута после проверки подводным дроном

Служба спасения Анапы обследовала участки акватории в Сукко, Малой бухте и у Центрального пляжа с помощью подводного дрона. В результате мониторинга фрагментов мазута на дне и в толще воды не обнаружено, вода чистая, сообщает региональный оперативный штаб.

Подводные дроны используют для проверки районов, где ранее с воздуха фиксировали возможные следы загрязнения.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило 13 разработок по ликвидации ЧС на Черноморском побережье.

Нурий Бзасежев

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