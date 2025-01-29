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Жительницу Новороссийска эвакуировали из леса с травмой ноги

Спасатели Новороссийска вынесли из леса местную жительницу, повредившую ногу во время прогулки в лесу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник городской службы спасения Алексей Одеров.

Фото: Telegram-канал Алексея Одерова

Фото: Telegram-канал Алексея Одерова

О пострадавшей стало известно 29 января после звонка в экстренные службы. Спасатели обнаружили пострадавшую в районе ул. Луначарского — она подвернула ногу и не могла передвигаться самостоятельно.

Жительницу города эвакуировали на жестких носилках и доставили к ее автомобилю. Родственники отвезли пострадавшую в травмпункт.

Анна Гречко

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