Жительницу Новороссийска эвакуировали из леса с травмой ноги
Спасатели Новороссийска вынесли из леса местную жительницу, повредившую ногу во время прогулки в лесу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник городской службы спасения Алексей Одеров.
Фото: Telegram-канал Алексея Одерова
О пострадавшей стало известно 29 января после звонка в экстренные службы. Спасатели обнаружили пострадавшую в районе ул. Луначарского — она подвернула ногу и не могла передвигаться самостоятельно.
Жительницу города эвакуировали на жестких носилках и доставили к ее автомобилю. Родственники отвезли пострадавшую в травмпункт.