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На Кубани погасили задолженность по зарплате на 327 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края добилась выплаты задолженности сотрудникам компаний по зарплате на сумму 327 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году прокуроры выявили 4,2 тыс. нарушений законодательства об оплате труда. Для их устранения было принято 2,2 тыс. мер реагирования, в том числе к административной ответственности привлекли 351 должностное лицо, к дисциплинарной — 315. По материалам, направленным прокурорами в следственные органы, возбуждено 27 уголовных дел.

Мерами прокурорского реагирования защищены права 2,5 тыс. граждан, включая участников специальной военной операции, инвалидов и другие социально уязвимые категории.

Кроме того, выявлено 57 случаев выплаты зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), нарушения сроков окончательного расчета с уволенными работниками, несоблюдение порядка оплаты за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни, а также случаи неначисления компенсации за задержку зарплаты. По всем фактам приняты меры для восстановления нарушенных прав.

Прокуроры также проверили работу контролирующих органов, включая Гострудинспекцию, службу судебных приставов и арбитражных управляющих. В результате выявленных нарушений виновные лица привлечены к ответственности.

Анна Гречко

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