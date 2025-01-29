Не продадут, так согреются

Краевое минтарифов установило новые тарифы на тепло для ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» (ГЭКОМ). Рост тарифов во второй половине 2025 года составит 25% и связан с приведением их к экономически обоснованным, поскольку в 2022 году тариф для губахинского производителя тепла снижался. Экономически обоснованный тариф компании может привлечь потенциального инвестора — покупателя активов десяти блочно-модульных котельных. Одним из возможных инвесторов называют «Т Плюс». В теплоснабжающей компании интерес к объектам ГЭКОМ не подтверждают, но и не опровергают. Эксперты разделились в оценке эффективности повышения тарифов для продажи компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото с сайта Т Плюс Фото: фото с сайта Т Плюс

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края утвердило тарифы на тепловую энергию (мощность) для ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» (ГЭКОМ). Согласно приложению к постановлению минтарифов, одноставочные тарифы для потребителей и населения увеличатся с 2206,73 руб./Гкал в первой половине 2025 года до 2765,15 руб./Гкал во второй половине года (рост 25%).

При этом с января 2026 года предусмотрено снижение тарифов до 2133,89 руб./Гкал. С 1 июля 2026-го по 30 июня 2027 года будет тариф 2425,27 руб./Гкал. С 1 июня 2027-го по 30 июня 2028 года снова запланировано снижение, до 2131,72 руб./Гкал. А с 1 июля 2028 года тарифы планируется увеличить до 2787,15 руб./Гкал.

ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» было признано банкротом в апреле 2022 года. Кредиторами ГЭКОМ являются «Газпром межрегионгаз Пермь», ПАО «Пермэнергосбыт», МУП «Водоканал», ООО «Сарапултеплосеть» и несколько других компаний. Основной актив должника — 10 блочно-модульных котельных, за счет которых осуществляется теплоснабжение Губахи. В прошлом году активы выставили единым лотом за 191 млн руб. дважды, но оба раза заявок на торги не поступало.

При этом формально котельными и сетями в городе владеют два разных юрлица. До 2020 года ГЭКОМ принадлежало «Губахинской энергетической компании» (ГЭК), после чего компания была продана предпринимателю Вячеславу Петракову. Из-за частичной неоплаты по договору ГЭК потребовала вернуть сетевое и другое тепловое оборудование. Суд удовлетворил требования ГЭК, в результате спорное имущество вернулось предыдущему собственнику.

Источники «Ъ-Прикамье» в сфере теплоэнергетического комплекса полагают, что повышение тарифов может привлечь покупателей на 10 блочно-модульных котельных. Одним из потенциальных покупателей называют ПАО «Т Плюс».

В пресс-службе Пермского филиала «Т Плюс» интерес к активу не подтвердили, но и не опровергли: «Компания рассматривает различные варианты развития и непрерывно ведет диалог с местными властями и другими участниками рынка об улучшении систем теплоснабжения во всех регионах присутствия».

В пресс-службе министерства тарифного регулирования и энергетики Прикамья сообщили, что в тариф была включена инвестиционная составляющая в связи с программой модернизации систем теплоснабжения. «Было проведено полное обновление объектов генерации: вместо централизованной системы были установлены блочно-модульные котельные»,— пояснили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что тариф на тепловую энергию для Губахи был рассчитан и утвержден в 2023 году на долгосрочный период (2024–2028). С 2021-го тариф повышался на 7–9%, при этом в 2022-м он снижался. Кроме того, в пресс-службе отметили, что тарифы корректируются ежегодно, поэтому в 2024 году был пересмотрен тариф только на 2025-й. «По оценке специалистов, на сегодняшний день установленный тариф для потребителей „Губахинской энергоснабжающей организации“ в Губахе (2765,14 руб./Гкал), который начнет действовать с 1 июля 2025 года, ниже, чем, например, тариф для потребителей „Тепловые сети „Углеуральский“ в Гремячинске (2805,74 руб./Гкал)»,— отмечают в ведомстве.

Директор ООО «ГЭК» Алексей Колесник сообщил «Ъ-Прикамье», что договорился с конкурсным управляющим ООО «ГЭКОМ», что котельные компании-банкрота будут выставлены на торги единым лотом с тепловыми пунктами, принадлежащими ГЭК. Господин Колесник также полагает, что повышение тарифа для ООО «ГЭКОМ» сделает его активы более привлекательными на предстоящих торгах, и отмечает, что газ и электроэнергия для юрлиц, в том числе предприятий ЖКХ, в следующем году подорожают тоже значительно (на 21%), поэтому в этом факте он видит основную причину изменения тарифа в Губахе.

Бывший министр энергетики и ЖКХ Пермского края Александр Фенев считает, что «увеличение тарифов обеспечивает текущую деятельность теплоснабжающей компании, но существенно не влияет на ее привлекательность». «На привлекательность для потенциальных инвесторов влияет множество других факторов. В первую очередь, стоимость компании и состояние ее основных фондов. Не зная этих параметров, оценить перспективы ГЭК затруднительно»,— добавил господин Фенев.

Экс-директор «Пермьгазэнергосервис» Денис Ушаков предполагает, что имущество ГЭКОМ вряд ли заинтересует какую-либо коммерческую структуру. «Насколько я помню, тепловое хозяйство в Губахе никогда не представляло интереса для инвесторов или концессионера. Если даже на короткое время попытаться установить тариф, близкий к экономически обоснованному, то держать его долго не получится. Один из вариантов разрешения кризиса — управление тепловым комплексом со стороны муниципалитета и краевых властей в качестве социальной услуги. Другой вариант — перекрестное субсидирование: например, убыточные источники тепла может получить энергосбытовая компания и компенсировать потери за счет тарифа на электроэнергию, или ПАО „Т Плюс“ за счет „замешивания“ теплового тарифа. В любом случае, без дотаций не обойтись»,— считает господин Ушаков.

Константин Кадочников