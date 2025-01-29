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Краснодарские родители выступают за уменьшение объемов домашней работы

Родители из Краснодара требуют сокращения домашнего задания и увеличение практических занятий в школьной программе. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в онлайн-школе Skysmart.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно опросу, 24,4% родителей считают, что учебная нагрузка слишком высока. Они предлагают уменьшить объем домашних заданий. Еще 21,7% хотят, чтобы дети чаще применяли знания на практике.

Внедрение современных технологий поддерживают 17,4% респондентов, а индивидуальный подход — 15,2%. За увеличение времени на отдых и физическую активность также выступают 15,2%.

Еще 8,7% родителей хотят добавить больше творческих предметов, а 6,5% считают важным расширение внеурочных занятий. При этом 50% опрошенных признают учебную нагрузку высокой, но считают, что школьники справляются.

Четверть опрошенных уверены, что их дети уделяют недостаточно времени учебе, а 21,7% довольны текущим балансом. Лишь 2,2% заявили, что у школьников нет времени на отдых.

Нурий Бзасежев

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