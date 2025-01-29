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Петербург стал вторым в рейтинге «сладкоежек» среди регионов России

Санкт-Петербург стал вторым среди всех регионов России по количеству заказанных десертов в 2024 году, уступив лишь Москве. Об этом сообщили аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow. Спрос на эту категорию в городе вырос почти на 80% по сравнению с 2023 годом, средний чек — на 11%.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Самым востребованным товаром среди кондитерских изделий стали бенто--торты. Популярность десерта с 2023 года выросла на 71%. Преимущественно петербуржцы заказывали небольшие торты с ягодной и ванильной начинкой. Одна такая сладость обходилась покупателям в 1,5 тыс. рублей.

Также горожанам полюбилась клубника в шоколаде и букеты из клубники. Продажи первой выросли почти в 2,5 раза. При этом средний чек за десерт вырос на 15% до 2,1 тыс. руб. с 2023 года. Продажи вторых увеличились на 62%, а средний чек в прошедшем году достиг 2,8 тыс. рублей.

Что касается дубайского шоколада, то он не вошел в пятерку лидеров по итогам года, однако занял свою нишу наравне с десертом моти и другими необычными сладостями. Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость указанной сладости составляет 1,8 тыс. рублей. Осенью спрос на новинку в мегаполисе был чрезвычайно высок.

Андрей Маркелов

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