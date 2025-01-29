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Мошенники дистанционно оформили микрозайм на участника СВО из Колпино

Прокуратура Колпинского района расторгла договор микрозайма с участником СВО, на которого мошенники в январе 2023 года дистанционно оформили микрозайм в размере 90 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным сотрудников ведомства, документы, свидетельствующие о наличии у военнослужащего задолженности перед микрофинансовой организацией, приходили даже в то время, когда он находился в зоне боевых действий.

Злоумышленника, подставившего участника СВО, удалось задержать и изобличить. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время информация об оформлении микрозайма удалена из кредитной истории военнослужащего.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с декабря 2024 года в отношении 12 участников специальной военной операции было прекращено 30 исполнительных производств. Их общая сумма составляла почти 2,5 млн рублей.

Андрей Маркелов

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