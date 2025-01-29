Над Крымом сбили три БПЛА

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три БПЛА над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ночь на 29 января над девятью регионами России было перехвачено 104 дрона. По информации ведомства, 47 БПЛА сбили над Курской областью, 27 — над Брянской областью. Еще 11 — перехватили над Смоленской, семь — над Тверской и четыре — над Белгородской областями.

Кроме того, по три дрона уничтожили над Калужской и Нижегородской областями, по одному — над Ростовской и Ленинградской.

Анна Гречко