Баскетболисты «Самары» проиграли «Астане» в матче Единой лиги ВТБ

В среду, 29 января, в матче Единой лиги ВТБ баскетболисты «Самары» на выезде сыграли с «Астаной». Встреча завершилась победой команды из Казахстана со счетом 75:67.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Самара» потерпела 11-е поражение подряд. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Астана» одержала первую победу в сезоне.

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб «Самара» подал уведомление о банкротстве. В настоящее время ведется работа над созданием нового баскетбольного клуба «Самара», учредителем которого будет министерство спорта региона.

Андрей Сазонов