Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Баскетболисты «Самары» проиграли «Астане» в матче Единой лиги ВТБ

В среду, 29 января, в матче Единой лиги ВТБ баскетболисты «Самары» на выезде сыграли с «Астаной». Встреча завершилась победой команды из Казахстана со счетом 75:67.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Самара» потерпела 11-е поражение подряд. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Астана» одержала первую победу в сезоне.

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб «Самара» подал уведомление о банкротстве. В настоящее время ведется работа над созданием нового баскетбольного клуба «Самара», учредителем которого будет министерство спорта региона.

Андрей Сазонов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...