В Краснодаре проложили километр канализационного коллектора №20

В Краснодаре продолжается строительство второй очереди 20-го канализационного коллектора. С начала 2025 года в городе проложили еще один км трубопровода, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой главу города Евгения Наумова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Общая протяженность готового коллектора увеличилась до 8 км. Работы идут с опережением графика на полгода. На первом этапе используют метод микротоннелирования, позволяющий проходить до 50 м в сутки. На втором этапе трубы укладывают открытым способом.

Всего в 2025 году планируют построить не менее 10 км коллектора и три канализационные насосные станции, одна из которых появится на ул. Петра Метальникова. Проект предусматривает 23 км трубопровода, который будет аккумулировать стоки северных районов Краснодара.

На строительстве задействовали 77 единиц техники и более 130 специалистов. Генподрядчик — компания «СоюзДонСтрой». Финансирование идет из федерального, краевого и городского бюджетов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СоюзДонСтрой» учреждено в Москве в 2007 году. Предприятие специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. Генеральным директором и бенефициаром юридического лица числится Сергей Борцов. В 2023 году выручка компании составила 4,6 млрд руб.

Нурий Бзасежев