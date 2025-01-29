В Адыгее осужден офицер за попытку похитить у солдата президентскую выплату

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам колонии офицера, который пытался получить от другого военнослужащего 2 млн руб. за якобы содействие в получении им социальной выплаты за ранение. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В приговоре говорится, что военнослужащий в звании подполковника (каких войск, не указано) пожелал незаконно обогатиться за счет другого военного. На территории г. Артемовска Донецкой Народной Республики, а также в адыгейском Майкопе он, пользуясь доверием коллеги, предлагал ему оказать содействие в получении социальной выплаты.

За свою «помощь» он попросил 2 млн руб. из 3 млн руб., полагающихся солдату по президентскому указу 5 марта 2022 г. №98. Согласно документу, выплата в этой сумме положена военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции и получившим увечье (ранение, травму, контузию) в ходе ее проведения.

Разговоры о необходимости передать ему деньги подполковник вел с ноября 2022 года по апрель 2024 года. Во время телефонных звонков требуемые 2 млн руб. он называл «двумя мандаринами», говорится в приговоре. Когда солдат получил выплату, он обратился к правоохранителям за помощью.

В суде подполковник свою вину признал. Вынося ему приговор по статье о покушении на мошенничество, суд учел, что осужденный выполнял обязанности военной службы в особых условиях, наличие у него наград (ордена Мужества, ордена «За храбрость II степени» и медали «За отличие в военной службе III степени»), добровольное поступление на службу по контракту в период мобилизации, а также изъявление им желания продолжить военную службу в зоне СВО.

Николай Иванов