В Сочи возбудили дело после травмирования ребенка пиротехникой

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи возбудил уголовное дело после травмирования девятилетнего мальчика пиротехническим изделием. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 26 декабря на ул. Надежды в руках ребенка сдетонировало пиротехническое изделие. В результате происшествия мальчик получил травмы руки и лица. Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Ход расследования находится на контроле главы СУ СКР по краю Андрея Маслова.

Нурий Бзасежев